Soggiornano in un hotel e se ne vanno senza pagare, denunciati due giovani

Immaginando che fossero usciti presto per impegni di lavoro, la donna ha aspettato tutto il giorno, ma i clienti non hanno mai fatto ritorno. Si è quindi recata in caserma dai carabinieri, dove i militari, una volta ricevuta la denuncia, hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei “furbetti” che, in poco tempo, sono stati scoperti.

Si tratterebbe di due giovani, 24 e 27 anni, provenienti dalla provincia di Napoli, che sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per l’ipotesi di reato di insolvenza fraudolenta.