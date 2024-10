Sociale, Centro Diurno “San Giuseppe”: legame sempre più forte con la città di Perugia - Tuttoggi.info

Un legame sempre più forte con la città, ma anche un segno di riconoscimento del lavoro svolto da tanti operatori e di vicinanza agli ospiti che quotidianamente affollano la struttura. E’ questo il senso della visita dell’assessora comunale alle Politiche Sociali, Costanza Spera, al Centro Socio Riabilitativo Educativo “San Giuseppe” di Sant’Erminio a Perugia, gestito dalla Cooperativa “Nuova Dimensione” che aderisce a Confcooperative Umbria.

Ad accogliere la rappresentante dell’amministrazione cittadina, accompagnata dal consigliere comunale Simone Cenci, la presidente di “Nuova Dimensione” Elisa Calzuola, il direttore Leonia Lanari, la coordinatrice del CSRE Katia Antonetti e ovviamente gli ospiti e il personale della struttura.

“Aperto nel 2006 grazie all’impegno dei soci della cooperativa – ha spiegato Elisa Cazuola – il Centro Diurno garantisce interventi educativi, socio-sanitari, riabilitativi e socio-riabilitativi per persone adulte disabili. Le attività svolte favoriscono l’inclusione sociale e culturale degli ospiti, supportando, facilitando e mediando l’integrazione, la partecipazione e la fruizione delle risorse del territorio”.

E in effetti il “San Giuseppe” da sempre è pensato come luogo aperto alla comunità: numerose attività vengono svolte all’esterno, utilizzando laboratori già esistenti, strutture pubbliche e private sia per iniziative sportive che di socializzazione. Ogni azione, realizzata per garantire benessere ed eguaglianza, è valutata nello spazio delle opportunità e delle libertà che le persone hanno di vivere la vita a cui attribuiscono valore, sia a livello individuale che nelle proprie relazioni sociali.

Concetti e strategie particolarmente apprezzate dall’assessora Spera che ha sottolineato come “realtà come quella gestita da “Nuova Dimensione” a Sant’Erminio rappresentano un valore aggiunto fondamentale per la nostra comunità. Nei prossimi mesi e anni, è obiettivo dell’amministrazione comunale valorizzare iniziative simili, investendo nell’integrazione dei servizi socio-sanitari che rispondono quotidianamente ai bisogni e alle necessità dei nostri cittadini”.

Ma non è tutto: “Per raggiungere questo traguardo, intendiamo – ha aggiunto Spera – coinvolgere sempre di più gli enti del terzo settore, promuovendo la co-progettazione e la co-programmazione, andando a creare una rete di supporto sempre più efficiente e accessibile, integrando in maniera più efficace i servizi offerti alla città. Siamo convinti che solo attraverso la collaborazione e l’ascolto delle esigenze del territorio possiamo costruire una comunità più forte e solidale”.

L’incontro si è svolto in un clima di totale condivisione e convivialità, caratteristiche che “Nuova Dimensione”, attraverso le molteplici competenze espresse ogni giorno, mette in campo da oltre 40 anni distinguendosi sia per esperienza maturata sia per disponibilità e capacità a collaborare con le realtà del territorio e gli enti pubblici, al fine di costruire risposte ai bisogni complessi della comunità.





Luogo: Centro Socio Riabilitativo Educativo “San Giuseppe” di Sant’Erminio , Sant’erminio, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA