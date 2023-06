Social Hackaton Umbria, ecco il “Nocera Umbra Digital Fest”

L'evento si propone di sviluppare competenze digitali

Al via la 7° edizione del Social Hackathon Umbria (SHU), dal 6 al 9 Luglio 2023 con “Nocera Umbra Digital Fest”, il Festival Digitale per lo Sviluppo Sostenibile. La cittadina umbra ospiterà una quattro giorni di eventi, progetti, workshop, performance, campus per bambini/e in chiave digitale, esperienziale e culturale, tutto legato al tema dell’energia.

I laboratori

Grazie a laboratori di realtà immersiva, Robot Arena, Spazio Droni e Stand, i visitatori potranno assistere e sperimentare percorsi innovativi, adatti a grandi e bambini/e, passeggiando per il centro storico di Nocera. Tra i luoghi interessati agli eventi gratuiti e aperti al pubblico ci sono: il Giardino delle Acque con la Robot Arena, la Pinacoteca (Piazza Caprera) con “Metti in scena una performance museatrale”, la Biblioteca Piervissani grazie al progetto spagnolo “LA MÙSICA DE LAS ESFERAS” propone un workshop dove le poesie si trasformano in arte e musica, presso il CEDAT e la Taverna Borgo San Martino si potrà scoprire la storia della “Città delle Acque” e partecipare al workshop di cucina del benessere, presso la Residenza Domus Ecclesiae ci sarà la proiezione dei cortometraggi realizzati dalle scuole umbre, mentre presso l’Asilo sarà possibile immergersi nella magia del cinema d’animazione guidato dagli animatori di Primanima Animation (Ungheria). Non solo, ma per i visitatori c’è la possibilità di essere parte della Giuria Sociale che scoprirà le squadre in gara, presso la scuola primaria, e potrà valutare le idee progettuali sviluppate, contribuendo a scegliere la migliore.

Prenotazione

Tutte le attività aperte al pubblico sono facilmente prenotabili sul sito ufficiale: https://www.socialhackathonumbria.info/

Oltre 300 partecipanti

L’evento in programma rappresenta un’occasione unica per far scoprire le bellezze storico-culturali della città delle Acque, agli oltre 300 partecipanti da tutto il mondo che si ritroveranno a Nocera Umbra. #SHU2023 si propone di sviluppare le competenze digitali di giovani e adulti attraverso la formazione propedeutica ad un Hackathon per la co-creazione di soluzioni digitali innovative volte a promuovere l’accessibilità in tutte le sue forme e facilitare il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU. I progetti, delle squadre in competizione, verranno valutati dalla Giuria Sociale e da esperti del settore digitale, innovazione, sviluppo e ricerca, provenienti sia dall’Italia che da altri paesi esteri. L’evento è realizzato in collaborazione con Umbria Green Festival, EGInA Srl, CRHACKLAB FOLIGNO 4D, e Screen2Soul.

SHU2023 è realizzato nell’ambito dell’Avviso pubblico per proposte di iniziative a supporto dell’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile – Vettore “Cultura della sostenibilità” (SNSVS3)

– Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

#SHU2023 è patrocinato da

– Regione Umbria

– ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

– Comune di Nocera Umbra

#SHU2023 è supportato da

– Repubblica Digitale – Dipartimento per la Trasformazione Digitale

– Stati Generali Innovazione

– All Digital

– Europeana.eu

– Next Nuova Economia per Tutti

– LARES Umbria

– Primanima

– EatUmbria Viaggi Perigolosi

– Istituto Omnicomprensivo “Alighieri” di Nocera Umbra

– MindSharing.tech

– Black River Kennel

– Spezialità

– Música de las Esferas, Granada

– W4GEA, Erasmus+

– Cral – Creative Audiovisual Lab

– Good-DEEDS-project

– ADELE – Advancing Digital Empowerment of Libraries in Europe

– Innovation Station, Erasmus+

– SWEDA

– Social Hackademy

