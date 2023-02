Smart Home: cos'è e come scegliere la connessione internet più adatta - Tuttoggi

Per funzionare in modo corretto e permetterci di sfruttare tutte le loro potenzialità, questi apparecchi necessitano di un tipo di connessione che sia al contempo veloce e stabile.

Che cos’è una Smart Home

La Smart Home o Casa Intelligente non è altro che un’abitazione che ospita più dispositivi smart, ognuno dotato di funzionalità e caratteristiche proprie.

Diversamente dalla domotica, la quale prevede l’integrazione delle componenti smart nell’impianto elettrico e nella struttura stessa dell’abitazione, la casa Smart si limita a ospitare apparecchi di vario genere, senza che questi debbano essere integrati. Questo evita di dover effettuare interventi di manutenzione invasivi, ristrutturazione e ammodernamento dell’edificio, e rende le tecnologie intelligenti più accessibili.

Fondamentalmente, i dispositivi smart consentono di automatizzare le attività, aumentando il comfort abitativo.

Perché preferire una connessione veloce e stabile

Come detto, una casa veramente Smart ospita vari dispositivi intelligenti, ognuno dei quali sfrutta la connessione internet al fine di comunicare sia con gli altri apparecchi sia con l’app attraverso la quale l’utente può modificare le impostazioni.

Scegliere una connessione che sia al contempo stabile e veloce consente di evitare piccoli e grandi problemi, come rallentamenti, blocchi del sistema e malfunzionamenti di vario genere.

Una connessione troppo lenta o instabile potrebbe rendere di fatto gli apparecchi smart inutilizzabili.

Come scegliere la connessione internet più adatta alla Smart Home

Quando si sceglie la connessione internet per la propria casa, è sempre preferibile confrontare più offerte, valutando sia i costi sia la velocità di connessione e la tecnologia utilizzata.

Tra le scelte migliori per chi vuole rendere la propria casa intelligente davvero efficiente, troviamo la Fibra Ottica, disponibile in cinque versioni: FTTC, FTTH, FFTS, FFTB e FFTA

Nello specifico, si tratta di un tipo di connessione a banda ultralarga che, in download e in condizioni ottimali, può raggiungere la velocità di 300 Mbps nel caso dalla Fiber to the Cabinet e di 1000 Mbps nel caso della Fiber to the Home. Le altre tre tipologie, meno diffuse, hanno velocità simili a queste.

Prima di sottoscrivere un abbonamento per la fibra, è molto importante accertarsi che la propria abitazione si trovi in una zona coperta dalla rete. La copertura può variare a seconda dell’operatore, ma ancora oggi è possibile individuare zone che non sono coperte dalla Fibra. In questo caso è possibile optare per altre tipologie di connessione, altrettanto affidabili, come l’ADSL e l’FWA.