Smart Business Lab in tour, l’ultima tappa a Perugia il 14 settembre

Sarà il Best Western Hotel Quattrotorri di Perugia ad ospitare, venerdi 14 settembre, l’ultima tappa del tour ideato e organizzato da Smart Business Lab, società di Business Mentoring per la piccola e media impresa nata nel 2011 unificando le competenze degli imprenditori Alfio Bardolla, Gianluca Massini Rosati e Lorenzo Ait (nella foto).

Durante l’evento, eccezionalmente organizzato a Perugia, i presenti potranno scoprire come attuare fin da subito tutte le strategie e i consigli utili per ottimizzare tempo e risorse. Ad oggi Smart Business Lab si avvale di oltre 50 collaboratori e ha contribuito alla crescita di oltre 1000 imprenditori in tutta Italia grazie ad un metodo che è veramente d’aiuto ai lavoratori che vogliono raggiungere l’obbiettivo serio e concreto di automatizzare la propria azienda, soprattutto in fase di start up, e lavorare meno guadagnando di più. Per saperne di più quale migliore occasione se non l’incontro di Perugia del 14 settembre? Sarà occasione per avere un approccio al metodo SBL e per approfondire i temi di Leadership, Gestione finanziaria, Marketing, Lead generation, Vendite e Delivery.

Gli imprenditori presenti all’evento, sia che si trovino in una fase di start up o nella condizione di gestire una realtà aziendale già avviata ( piccola o grande che sia) potranno in questo contesto:

Capire cosa sono e come utilizzare i KPI e quando utilizzarli – lavorare con un piano programmatico Fissare i concetti base della gestione finanziaria e lavorare con i due strumenti fondamentali di questa funzione : Conto economico previsionale e Piano Cassa Uscire dalla guerra dei prezzi e quindi passare da Commody ( uno dei tanti) a Brand Individuare i canali di lead generation -come controllarli e ottimizzarli Avere gli strumenti per trasformare i Lead in Clienti paganti Iniziare ad usare le procedure per se stessi ed i propri collaboratori in ogni singola parte del processo

Una serata dedicata alla crescita della propria attività ma anche al miglioramento della qualità di vita che, al giorno d’oggi, spesso gli imprenditori vedono irrimediabilmente compromessa.

Per maggiori info http://mob.smartbusinesslab.com/sbl-tour

