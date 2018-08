Smantellata centrale di spaccio in centro a Perugia, due gli arresti

Nella mattinata di ieri, 21 agosto, sono stati effettuati dei Controlli Coordinati Interforze in Centro Storico per la verifica di alcune situazioni abitative presumibilmente non in regola.

Gli agenti del Posto di Polizia e quelli della Polizia Locale, supportati dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno proceduto al controllo di sei appartamenti, su alcuni dei quali è stato poi accertato che non sussistevano violazioni di norma.

Verso la tarda mattinata gli accertamenti sono invece proseguiti in un appartamento di Corso Bersaglieri, sul quale da tempo si erano concentrate le attenzioni a causa di un possibile problema di spaccio.

Una volta avuto accesso all’appartamento, i poliziotti hanno identificato gli occupanti, due cittadini gambiani rispettivamente dell’età di 20 e 22 anni incensurati e muniti di regolare permesso di soggiorno, i quali alla vista degli Agenti si sono diretti di corsa in bagno nel tentativo di disfarsi di droga in loro possesso.

Solo grazie all’ingresso dei poliziotti è stato possibile evitare il disperdersi di tutto lo stupefacente.

Sono stati così ritrovati e sequestrati oltre 250 grammi di droga, un bilancino di precisione, una somma di denaro di quasi 400 euro, presumibile provento dell’attività di spaccio, e due telefoni cellulari.

L’operazione ha così permesso lo smantellamento di una vera e propria centrale di spaccio situata nel centro cittadino. Gli spacciatori sono stati arrestati ed associati presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

