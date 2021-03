Smaltimento dei reflui, a Bastia insorge un Comitato | Scintille tra sindaco e vice - Tuttoggi

La modifica del regolamento di igiene non piace ad alcuni cittadini. Botta e risposta tra Lungarotti e Fratellini

Lo smaltimento dei reflui prodotti dagli allevamenti dei maiali che hanno portato, a Bastia Umbra, alla ‘rinascita’ di un comitato per la difesa dell’ambiente a Costano causa botta e risposta interni all’amministrazione comunale.

Motivo del contendere è la modifica del regolamento di igiene, in particolare l’ art. 115 che prevede lo smaltimento dei liquami zootecnici sul suolo. Una settimana fa circa si è riunita la commissione consiliare ambiente chiamata ad esaminare la proposta di modifica del regolamento, sollecitata da un’azienda zootecnica che ha richiesto di praticare lo spargimento dei liquami su suolo agricolo, secondo le prescrizioni normative della vigente legge regionale. Ma un Comitato dice no allo smaltimento dei reflui non depurati sui terreni agricoli e ha inviato al Comune una diffida che ha spinto il sindaco a sentire il parere di un legale.

Il comitato: “Specificità del territorio non salvaguardata”

Secondo il comitato, “la modifica al regolamento per lo smaltimento dei reflui non salvaguarda più la specificità del nostro territorio, perché tra l’altro cancella il divieto di smaltire sul suolo liquami grezzi non sottoposti a trattamento di depurazione. Ad avviso del Comitato ciò liberalizza la pratica di fertirrigazione e non garantisce la specificità critica di inquinamento del suolo e delle falde acquifere di gran parte del territorio comunale, causata da un incontrollato spandimento nel passato di reflui zootecnici e, in quanto tale, già compromesso. Si tratta evidentemente – secondo il Comitato – di operare un clamoroso passo indietro e un triste ritorno al passato“. Un riferimento alla fertirrigazione, comunque regolata da ferree prescrizioni regionali.

Botta e risposta tra sindaco e vicesindaco sullo smaltimento dei reflui

Ma la prudenza del sindaco ha scatenato il j’accuse – fatto passare per una presa di posizione personale, per quanto possa essere “personale” la presa di posizione di un politico che da circa un decennio ricopre una posizione di rilievo, visto che venne nominato vicesindaco nel dicembre 2012 dall’allora sindaco Ansideri, e che prima di allora era assessore all’edilizia, all’urbanistica e all’ambiente – di Francesco Fratellini, vice di Paola Lungarotti nonché assessore all’ambiente. “L’articolo 115 prevede che i reflui zootecnici debbano essere obbligatoriamente conferiti all’impianto Codep di Passaggio di Bettona che ha chiuso più di dieci anni fa. È giusto – si chiede – consentire lo spandimento in superficie del letame e non lo spandimento dei liquami con una tecnica innovativa che deposita il concime naturale circa 30-40 centimetri sotto terra?”. E dopo una lunga seri di “io non ci sto”, il vicesindaco conclude: “Io non ci sto a far prendere in ostaggio l’amministrazione di centrodestra di Bastia da un ‘comitato’ che attacca politicamente la presidente della Regione e il centrodestra, sorvolando le inadempienze erano della giunta Marini”.



Ed è allora la prima cittadina a ‘non starci’. In una breve nota, Lungarotti spiega che “Di fronte ai timori di una comunità, l’amministrazione ha il dovere di porre tutte le attenzioni possibili affinché vengano dissipati i dubbi e comprese le ragioni legittime o meno, da ogni punto di vista. Ritengo che non siamo ‘ostaggio’ di un comitato, né tanto meno ritengo che questa amministrazione di centro-destra sia sotto scacco da un comitato di cui un sinonimo è rappresentanza. Il nostro compito – conclude la prima cittadina – è ascoltare tutte le voci della propria comunità e visto che la controversia sull’articolo del regolamento in questione sta alimentando ‘fiumi di parole’, la sua revisione sarà effettuata solo dopo aver raccolto tutti gli elementi utili e necessari per rispondere alle istanze presentate dalla propria comunità”.