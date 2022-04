Sisma, importanti incontri sui fondi. Prezziario e pagamenti nel mirino

Avviato anche l’esame per l’approvazione dei primi bandi a favore delle imprese, attuativi della Macro Misura B, sub misure B1.1, B1.2 e B1.3, relativi rispettivamente al ‘Sostegno per gli interventi di rilevante dimensione finanziaria’ , agli ‘Interventi per progettualità di dimensione intermedia’ e alla ‘nascita, sviluppo e rilocalizzazione di iniziative micro-imprenditoriali’.

Nella Cabina Sisma 2016 invece, è stato avviato il confronto sull’attesa ordinanza in merito alle ‘Misure in materia di eccezionale aumento dei costi della materie prime nella ricostruzione’.

“Molti i temi di cui ci siamo occupati e tra questi certamente l’approvazione del nuovo prezziario del cratere 2022 – dichiara il Sindaco Alemanno – per il quale è stato disposto un ulteriore approfondimento da parte della DEI con riferimento al metodo di aggiornamento ed al confronto con i prezziari delle altre Regioni (in arrivo anche il nuovo della Regione Abruzzo). Molte le novità introdotte e quasi tutte nella direzione auspicata dalle imprese, in merito ai problemi che mi sono stati rappresentati nell’incontro con i vertici di ANCE Umbria tenutosi a Norcia lunedì scorso.

Nel corso della riunione – prosegue il Primo Cittadino – è stato affrontato anche il tema di una significativa rivisitazione dei costi parametrici (già aggiornati con l’Ordinanza 118/2021); il tema della revisione dei prezzi obbligatoria e dell’Osservatorio per il monitoraggio dei prezzi che sarà chiamato ad esprimersi ogni 6 mesi.

Al Commissario Legnini ho rappresentanto anche l’esigenza di richiedere ad ABI il monitoraggio sui sistemi di pagamento dei SAL da parte delle banche – continua Alemanno – dove si registrerebbero significativi scostamenti di tempi tra i diversi istituti. Affrontato anche il tema del riconoscimento di proroghe tecniche sui termini di ‘fine lavori’ e di sottoscrizione dei contratti dopo l’emissione del decreto di concessione del contributo e molto altro ancora.

La Cabina di Coordinamento è stata nuovamente convocata per mercoledì 20 aprile – conclude Alemanno – per la chiusura del testo che certamente non sarà risolutivo di tutti i problemi rappresentati, ma che finalmente potrà riportare serenità tra gli operatori della ricostruzione”.