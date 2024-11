Sisma 9 marzo 2023, presentato emendamento a legge di bilancio "12 milioni per far partire progettazioni ricostruzione" - Tuttoggi.info

Sono in arrivo importanti novità per Pierantonio, Sant’Orfeto, Pian d’Assino e le altre località colpite dal sisma del 9 marzo 2023. Ad annunciarlo è la vicesindaco di Umbertide con delega alla ricostruzione post sisma Annalisa Mierla.

“Con un emendamento alla legge di bilancio presentato dai deputati di FdI Gostoli, Giorgianni, Baldelli e altri, viene proposto di stanziare nella manovra 12 milioni di euro, che verrebbero quindi gestiti dalla struttura commissariale del terremoto del Centro Italia e che consentiranno di finanziare le spese tecniche di progettazione per iniziare, di fatto, la fase di ricostruzione vera e propria degli edifici pubblici e privati colpiti dal sisma del 9 marzo 2023 e del 9 novembre 2022.

“Con l’emendamento presentato verrebbe confermata anche l’esenzione per tutto il 2025 dell’Imu per le case inagibili, misura che eravamo già riusciti a ottenere per il 2024. E non è tutto – aggiunge Mierla – perché con l’articolo 92 della Finanziaria il governo crea un fondo di 1,5 miliardi di euro per le emergenze che sarà attivo a partire dal 2027, all’interno del quale sono inserite anche le risorse per la ricostruzione dei nostri territori messi in ginocchio dal terremoto”.

“In questo anno e mezzo non abbiamo mai abbassato la guardia mettendo la ricostruzione in cima alle priorità. Abbiamo sempre avuto chiaro il fatto che l’unica strada percorribile non era quella di creare nuovi dispositivi legislativi, ma di seguire le normative del Cratere 2016 già rodate, utilizzando la struttura commissariale che si riunisce ogni settimana. I cittadini ci hanno chiesto risposte concrete e noi, come sempre, gliele abbiamo fornite”.