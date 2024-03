Sisma 2016, a Monteleone di Spoleto assegnati 884 mila euro per ricostruzione pubblica - Tuttoggi.info

I fondi finanziano il 30% di due opere pubbliche, l'elementare e media De Amicis e l'ex complesso conventuale di San Francesco.

Il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, ha firmato un

decreto che trasferisce 884 mila euro all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria. Il

trasferimento di fondi va a finanziare il 30% di due opere pubbliche nel territorio del Comune di

Monteleone di Spoleto (PG): la scuola elementare e media De Amicis e l’ex complesso conventuale di San

Francesco.

Il primo progetto riguarda l’istituto scolastico “De Amicis”, per cui vengono trasferiti 345 mila euro.

Mentre il secondo intervento riguarda il restauro dell’ex complesso conventuale di San Francesco, un

bene culturale di grande valore storico e artistico, per cui vengono stanziati 538 mila euro.

“Prosegue il nostro impegno nella ricostruzione dei servizi essenziali alle comunità e dei luoghi che

custodiscono la nostra cultura e quindi le nostre radici – dichiara il Commissario Castelli -. L’opera che

stiamo portando avanti nell’Appennino centrale può contare ogni giorno sulla collaborazione tra Struttura, Regione e territori, per questo desidero esprimere il mio sincero ringraziamento alla Presidente

dell’Umbria, Donatella Tesei, e al Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, Stefano Nodessi

Proietti, per il loro impegno concreto. Insieme, stiamo lavorando per ridare speranza e futuro alle nostre

comunità.”