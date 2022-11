Sir schiacciasassi, passa 3-1 anche a Piacenza spinta dai Sirmaniaci

Break di Perugia anche in avvio di secondo set. Piacenza si porta sul 6 pari, ma la Sir allunga ancora e si porta sul +4 (10-6) con l’attacco vincente di Plotnytskyi. Sale in cattedra Giannelli, prezioso anche a muro. Piacenza si riporta sotto con Leal (19-21). Nel finale di set torna in campo Leon, dopo lo spavento di Cagliari. Ma a chiudere il set a favore di Perugia è Rychlicki.

Terzo set all’insegna della parità, con le due squadre che rispondono colpo su colpo. Piacenza trova il break con il muro di Simon. I padroni di casa arrivano a giocare 3 set points, fermando il tentativo di rimonta dei Block Devils sul 25-22 e rimettendosi in partita.

Ora i padroni di casa hanno preso coraggio. Break Piacenza (5-3). Risponde Perugia con Plotnytskyi. La Sir mantiene il break di vantaggio. I padroni di casa raggiungono il pari sul risultato di 10-10. sul turno in battuta di Lucarelli. Ma dall’altra parte, sul turno in battuta di Plotnytskyi Perugia piazza il 4-0. Ancora l’ucraino si riscatta di un errore in battuta con una grande recezione su Simon. I padroni di casa provano a rientrare, ma Semeniuk li ricaccia indietro (21-18). Sull’errore del polacco Piacenza torna a -1 (21-22). Anastasi chiama i suoi, che tornano in campo con la giusta determinazione, trovando con Russo 3 match ball. Piacenza si salva sul servizio di Rychlicki con Leal, che poi però sbaglia dai 9 metri, dando la vittoria alla Sir. Per la gioia dei Sirmaniaci arrivati fino a Piacenza.

Gas Sales Piacenza – Sir Safety Susa Perugia 1-3

21-25; 22-25; 25-22; 22-25

