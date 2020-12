Sir-Lube, parla Colaci dopo la battaglia: "Quel finale del secondo set..."

Max sempre positivo: "In questi giorni cercheremo di analizzare e capire cosa non ha funzionato a dovere" | Allenamento anche a Natale per i Block Devils

Il giorno dopo la battaglia persa con la Lube Max Colaci parla della partita, degli errori fatti e della voglia di riscatto dei Block Devils.

Lube ancora amara,

la Sir si arrende al tie break

“È stata un’altra battaglia con Civitanova – afferma Max – come è giusto che sia. Noi e loro siamo due squadre con lo stesso potenziale e spesso vengono fuori partite lunghe, con alti e bassi da ambo le parti e la mia sensazione a caldo è che sia stata una partita anche ricca di errori. Per quanto ci riguarda, ci siamo un po’ innervositi alla fine del secondo set. Ci siamo incastrati in una rotazione e questo nervosismo lo abbiamo poi accusato all’inizio del terzo parziale. Poi siamo stati bravi a rientrare, ma credo che in generale abbiamo pagato qualche errore di troppo. In questi giorni cercheremo di analizzare e capire cosa non ha funzionato a dovere”.

Una gara lunghissima ed emotivamente molto bella, con un’altalena continua nel punteggio e con gli ospiti più concreti nelle fasi decisive del tie break.

Sir, allenamento anche a Natale

Per Perugia all’orizzonte un Natale di lavoro. La squadra si allenerà anche il pomeriggio del 25, perché la Superlega non concede soste e mette in campo domenica 27 dicembre la quinta giornata di ritorno con i bianconeri impegnati a Cisterna contro la Top Volley di coach Boban Kovac, attuale fanalino di coda della classifica. Una partita che nasconde tantissime insidie per i Block Devils.

Ancora Colaci: “Intanto secondo me Cisterna non va vista come un’occasione per un pronto riscatto. Giochiamo 50-60 partite l’anno, capita di perderne qualcuna ed è normale anche se è chiaro che non è la stessa cosa vincere o perdere ed infatti sono molto arrabbiato per la sconfitta con Civitanova. Detto questo, il campionato va avanti, la stagione è ancora molto lunga e la partita di Cisterna è un’altra partita da vincere per noi e per la nostra classifica. Un match contro una squadra sì in difficoltà, ma che ha tanti giocatori forti ed un allenatore che reputo molto bravo. Non conosco chiaramente i loro problemi, ma so che è una gara da prendere con le molle, sicuramente complicata e dove la pressione sarà tutta su di noi”.