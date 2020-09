Sir – Lube, in palio la Supercoppa

Sir – Lube, le due grandi della pallavolo ancora di fronte. Questa volta c’è in palio la Supercoppa italiana. A dispetto della scaramanzia, che vuole la Supercoppa trofeo “maledetto” da tenere in bacheca, entrambe le formazioni vogliono vincere. Affamate di quei trofei che lo scorso anno non sono stati assegnati, causa Covid.

All’Agsm Forum (tramontata la suggestione dell’Arena di Verona) Perugia e Civitanova si affronteranno alle 21:30 (diretta Tv su Rai Due, con collegamento pregara dalle ore 21:00 su Raisport).

Due squadre con molti giocatori nuovi, a cominciare dai palleggiatori: il neo bianconero Dragan Travica, alla Lube dal 2011 al 2013, e l’ex perugino Luciano De Cecco, arrivato nelle Marche proprio quest’anno. Tra gli ex compaiono anche Fabio Ricci da una parte e Simone Anzani dall’altra.

Due squadre che comunque si conoscono già bene, essendosi affrontate in ben tre allenamenti congiunti nelle scorse settimane.

Le probabili formazioni

Heynen non dovrebbe apportare modifiche ai sette di partenza delle due semifinali con Modena confermando quindi Travica in regia in diagonale con il canadese Vernon-Evans, Ricci e Solè coppia di centrali, Leon e Plotnytskyi martelli ricevitori e Colaci libero.

Anche De Giorgi, tecnico di Civitanova, dovrebbe partire con la formazione vista nelle semifinali con Trento e dunque con De Cecco al palleggio, Rychlicki opposto, Simon ed Anzani centrali, Leal e Juantorena schiacciatori di posto quattro e Balaso a guidare la seconda linea.

Queste dunque le probabili formazioni:

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica-Vernon-Evans, Ricci-Solè, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Heynen.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco-Rychlicki, Simon-Anzani, Leal-Juantorena, Balaso libero. All. De Giorgi

Arbitri: Daniele Rapisarda – Mauro Goitre

I precedenti

Quarantatre i precedenti tra le due formazioni. Ventuno le vittorie della Sir Safety Conad Perugia, ventidue i successi della Cucine Lube Civitanova. Nella Del Monte® Supercoppa si tratta invece del quarto confronto diretto essendosi affrontate le due squadre nella semifinale della Supercoppa 2016-2017 (vittoria 3-1 per Perugia), nella finale 2017-2018 (vittoria 3-1 per Perugia) e nella finale per il terzo e quarto posto 2018-2019 (vittoria 3-1 per Civitanova).