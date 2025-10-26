Sir, la prima in casa contro la Lube è una vittoria da 2 punti - Tuttoggi.info

Nella prima in casa contro i grandi rivali della Lube la Sir coglie la vittoria da 2 punti. Una vittoria frutto di una prestazione altalenante dei Block Devils, che quando sembravano ormai avere il quarto set in cassaforte hanno subito il rientro dei cucinieri. Per poi trovarsi a rincorrere nel tie-break, chiuso con un irresistibile allungo nel finale.

Prima frazione dominata dai Block Devils, che rompono l’iniziale equilibrio con il punto di Giannelli che vale il 9-8 e segna l’inizio della fuga fino al perentorio 25-15 finale.

Nel secondo set Perugia parte forte e va sul +3 con Plotnytskyi. Ace di Loeppky per il 5 pari. Russo a muro riporta la Sir sul +3. Ma i cucinieri trovano ancora il pari dai 9 metri con l’ace di Bottolo. Proprio il servizio in questa fase è l’arma in più della Lube. La Sir si riporta a -1 con le giocate di Loser. Ma l’errore in battura di Dzavoronok vale il 25-22 per la Lube.

I Block Devils tornano in campo determinati e prendono subito il largo nel terzo set. Perugia alza il muro, con le mani di Loser che valgono il +4 (13-9). La Lube si riporta sotto sul turno al servizio di Nikolov, che piazza due ace consecutivi. Gli errori degli ospiti, costretti a forzare le giocate contro l’ottima difesa di Perugia, valgono alla Sir il terzo set (25-20).

Il muro di Loser e l’ace di Semeniuk sembrano il segnale che la Sir voglia chiudere la pratica e prendersi i 3 punti. Un fantastico muro di Perugia vale il +4 (11-7). Perugia allunga con l’ace di Ben Tara e l’attacco di Ishikawa (14-9). Gli ospiti però si ricompattano e trovano il pari (19-19) con il muro di Nikolov. Il sorpasso arriva con la giocata di Bottolo (22-21). Seguito dall’ace di Tenorio. Perugia prova a riacciuffare un set che sembrava in discesa, ma che con l’errore di Giannelli perde 25-23.

Nel tie-break le due squadre rispondono colpo su colpo. L’ace visto al videocheck e l’errore in attacco di Semeniuk portano la Lube sul +2 (8-6). Sul recupero fenomenale di Giannelli Bem Tara trova il punto del 7-8. Le giocate di Ben Tara e di Semeniuk spingono avanti la Sir (10-9). Ishikawa in cielo per il +2 (12-10). Perugia non si ferma più e piazza il 15-11 che vale la vittoria da 2 punti.

Tabellino

Sir Susa Scai Perugia – Cucine Lube Civitanova 3-2

25-15, 22-25, 25-20, 23-25; 15-11

(foto Sir Safety Perugia)