Sir, la doppia sfida contro Padova

La Sir Safety Conad Perugia mercoledì sera (ore 20,30) al PalaBarton cerca il pass per la Final Four della Del Monte Coppa Italia contro la Kioene Padova. Gara secca con in palio uno dei quattro posti per la Final Four in programma nel weekend del 9 e 10 febbraio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove verrà assegnata la coccarda tricolore.

Per i Block Devils sarà anche l’occasione vendicare la sconfitta rimediata a Padova nel girone d’andata di Superlega.

Lavoro tecnico e tattico per i campioni d’Italia, mentre domattina è prevista l’ultima rifinitura pre-match. Da verificare alcune situazioni di ordine fisico per Lorenzo Bernardi, che però dovrebbe avere a disposizione tutti gli effettivi, con l’eccezione dell’ex della partita Alexander Berger e con la presenza di Wilfredo Leon alle prese con un problema ad un dito della mano destra. Ma la squadra domenica a Siena ha dimostrato di avere le carte in regola ed un roster in grado di sopperire alle difficoltà con Nicholas Hoag pronto in caso di necessità. Senza dimenticare la spinta del PalaBarton e dei Sirmaniaci, vero e proprio uomo in più dei bianconeri, come dimostrato anche nella vittoriosa trasferta di domenica a Siena.

È comunque probabile al via il consueto starting seven con De Cecco in regia, Atanasijevic opposto, Podrascanin e Ricci centrali, Leon e Lanza schiacciatori e Colaci libero.

Gli avversari

Padova, reduce dal successo esterno in campionato a Monza fondamentale per la corsa ai playoff scudetto, arriva a Perugia alla ricerca del colpo a sensazione, ma pure consapevole delle proprie qualità espresse proprio nel match d’andata di Superlega contro i Block Devils. Coach Baldovin, che deve sempre fare a meno di Randazzo infortunatosi proprio contro Perugia lo scorso 9 dicembre, ha un solo dubbio di formazione con uno tra il neo acquisto canadese Barnes ed il serbo Cirovic che farà coppia in posto quattro con il francese Louati. Per il resto tutto come di consueto con Travica al palleggio, il portoricano Torres opposto, Volpato e Polo coppia di centrali e l’argentino Danani libero.

Gioca bene Padova. Perché lotta e non molla mai. Gioca bene perché sa far andare con continuità i suoi centrali. Gioca bene perché limita il numero degli errori diretti, ha un servizio molto insidioso (in particolare con le flot di Polo e Volpato) ed ha un opposto, come si dice in gergo, “pesante” come Torres. Anche contro un avversario tecnicamente più debole, saranno dunque tante le insidie per Perugia, che non dovrà avere fretta in attacco, che dovrà avere un approccio ed un atteggiamento battagliero sul taraflex del PalaBarton e che dovrà esprimere la sua miglior pallavolo. Perché, lo ha detto anche Max Colaci in questi giorni di vigilia, la Final Four di Coppa Italia è un obiettivo importante per la Sir. Un obiettivo da non fallire!

I precedenti

Dodici i precedenti tra le due formazioni. Nove le vittorie della Sir Safety Conad Perugia, tre i successi della Kioene Padova. Le due squadre di affrontano per la seconda volta in Coppa Italia. Nella stagione 2017-2018, sempre ai quarti di finale, Perugia si impose al PalaBarton 3-0 (25-18, 25-17, 28-26).

Gli ex della partita

Un solo ex nel match tra Perugia e Padova. Si tratta del Block Devils Alexander Berger, a Padova nella stagione 2015-2016.

