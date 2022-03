Sir – Itas, in ballo c’è la Coppa Italia | Dove vederla

Sesta sfida della stagione tra Perugia e Trento, che potrebbero ritrovarsi ancora in semifinale di Champions | All'Unipol Arena inizio ore 15

Alle 15 (diretta su Rai 2) la Sir Safety Conad Perugia e l’Otas Trentino Trento si contenderanno la Coppa Italia. L’ennesima sfida in questa stagione tra la squadra di Grbic e quella di Lorenzetti, la sesta in questa stagione.

In Supercoppa Trento eliminò Perugia, per poi alzare il trofeo. In campionato una vittoria per parte: da 3 punti quella di Perugia andata, che al ritorno, complici diverse assenze, ha ceduto al tie break. I Block Devils si sono rifatti in Champions, vincendo entrambe le sfide della Pool E e conquistando il primo posto. Le due formazioni si trovano nella parte alta del tabellone e potrebbero incontrarsi ancora nella semifinale della massima competizione europea. La squalifica dello Zenit San Pietroburgo ha già proiettato Perugia in semifinale. I vice campioni d’Europa di Trento dovranno invece superare Berlino.

Oggi però in ballo c’è la coccarda tricolore. Un trofeo che a Trento manca da 9 anni e che Grbic ha vinto tre volte da giocatore, ma che vuole mettere in bacheca anche da allenatore.

Una sfida tra grandi campioni (tra cui molti ex) quella che si disputerà dalle 15 all’Unipol Arena di Caselecchio di Reno.