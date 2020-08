Sir, i Block Devils tornano ad allenarsi: Modena nel mirino

Dopo i due giorni di riposo concessi da Vital Heynen per Ferragosto, è ripresa stamattina la preparazione della Sir Safety Conad Perugia.

Modena nel mirino

Il 13 settembre, data della semifinale d’andata di Supercoppa contro Modena, è sempre più vicino ed il tecnico belga, di concerto con il suo staff, serra i ranghi ed aumenta i carichi di lavoro tecnico potendo finalmente, in virtù dell’ultimo protocollo per gli allenamenti, sviluppare un lavoro in palestra con il gioco di squadra come protagonista.

I Block Devils al PalaBarton

Staff e giocatori si sono dunque ritrovati stamattina al PalaBarton per una seduta di lavoro sia fisico in sala pesi che tecnico mentre nel pomeriggio ancora allenamento sullo sviluppo delle situazioni di gioco.

Prosegue il recupero di Atanasijevic

Il gruppo bianconero prosegue a lavorare con grande voglia ed intensità a ranghi completi. Anche con Atanasijevic, che sta ultimando il proprio lavoro di recupero dall’operazione al ginocchio e che presto si aggregherà completamente ai propri compagni.

Mercoledì amichevole a Piacenza

Menù settimanale ricco per i Block Devils che avranno una doppia seduta anche domani, mentre mercoledì, sempre nel rispetto delle disposizioni, primo allenamento congiunto della stagione in trasferta contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza degli ex bianconeri Russell, Shaw e Fanuli.

Sabato arriva Ravenna

La settimana proseguirà poi giovedì con un allenamento pomeridiano, venerdì doppia razione di lavoro. E sabato pomeriggio altro allenamento congiunto al PalaBarton contro la Consar Ravenna.

La società bianconera ricorda che l’allenamento congiunto, in base all’ultimo protocollo stilato per la ripresa degli allenamenti, sarà tassativamente a porte chiuse e che pertanto non è in alcun caso possibile l’accesso al palazzetto.