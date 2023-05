Sir, ecco Lorenzetti | Sirci: “Allenatore speciale, l’uomo del futuro” VIDEO

Prima conferenza stampa del nuovo tecnico bianconero, presentato dal presidente: "La stagione sarà dura vista la concorrenza"

E’ il giorno di Angelo Lorenzetti, l’allenatore tricolore con Trento chiamato a risollevare la Sir dopo una stagione culminata con il titolo mondiale e terminata con la grande delusione playoff e l’esclusione dall’Europa.

L’accoglienza dei tifosi

Il mister, insieme al patron Sirci e allo staff bianconero, è stato presentato in una conferenza stampa nella quale non è mancato il calore dei Sirmaniaci. Un’accoglienza che ha sorpreso Lorenzetti (“così numerosa, così calda”), il quale ha riconosciuto il calore del PalaBarton, ma anche la “grande sportività” del pubblico perugino, pur da avversario. Perché Lorenzetti, come ha ricordato Sirci, è stato il grande avversario della Sir, soprattutto negli ultimi anni. “Oggi inizia il nostro campionato ed è un buon inizio” ha detto il mister ringraziando per l’accoglienza da parte dei tifosi.

L’amaro epilogo del campionato

Un campionato che inizia dopo una stagione anomala come quella passata, fatta di record, trofei e grandi delusioni. Una situazione propria “dello sport in generale” ha detto Lorenzetti. Spiegando come, soprattutto in un calendario frenetico come quello del volley, “quando entrano in testa situazioni limitanti due palloni possono andare nel campo avversario”, condannando alla sconfitta.

Della stagione passata ha parlato anche Sirci. Ricordando comunque i due trofei conquistati e come Perugia, in questi ultimi anni, abbia sempre vinto qualcosa, a dimostrazione dell’importanza del movimento della pallavolo in questa piazza.

La prossima stagione

Quanto alla prossima stagione, mister e presidente sono consapevoli che sarà dura, visti gli investimenti anche di altri club. ma che Perugia ha un ottimo organico per competere ad altissimo livello. “Con un grande allenatore abbiamo le armi per competere” ha sottolineato Sirci. Che ha aggiunto: “Ci sono anche squadre più attrezzate di noi. Sicuramente abbiamo una squadra molto competitiva”, con Ben Tara che si aggiunge all’ossatura della formazione dello scorso anno. Che ha chiuso imbattuta la stagione regolare, “evidentemente qualcosa sarà” ha detto il presidente.

Senza Coppe europee

Una stagione nella quale la Sir non avrà le coppe europee. “Purtroppo” ha sottolineato Sirci. Lorenzetti ha ricordato che sarà una stagione particolare, perché preolimpica. Non disputare le coppe europee darà quindi alla Sir più tempo per gli allenamenti in settimana. “L’allenamento diventa più centrale” ha detto il mister, ricordando però, d’altra parte, come giocare le partite alleni, come è stato per la sua Trento ogni volta che ha disputato il Mondiale per club.

Chiarezza sui titolari

Quanto alla squadra, Lorenzetti annuncia che comunicherà i titolari e le incertezze, ferma restando la possibilità di cambiare alcune decisioni nel corso della stagione. “In qualsiasi struttura, non solo nello sport – è la sua filosofia – i ruoli devono essere ben chiari”. Insomma, non si assisterà al turnover dello scorso anno, che doveva far risparmiare energie per un finale di stagione che invece si è rivelato disastroso.

“L’uomo del futuro”

Quando al turnover delle panchine a cui Sirci ha abituato, loro malgrado, i tifosi, il patron ha detto: “Il contratto di due anni ritengo sia un periodo giusto, di medio termine. Ma qui abbiamo un allenatore speciale, parla la storia, il suo nome è una garanzia. Vedo in lui l’uomo del futuro”.

Lo sperano i Sirmaniaci e tutti i tifosi bianconeri, che accolgono Lorenzetti al grido fi “fino alla fine forza Perugia”.