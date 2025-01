Sir, contro Trento arriva al tie break la prima sconfitta (3-2) IMMAGINI

Tra le mura amiche del PalaBarton, di fronte alla grande avversaria, l’Itas Trentino Trento, la Sir Susa Vim Perugia rimedia la prima sconfitta in questa stagione. Una sconfitta arrivata al termine di un tie-break lunghissimo, con i Block Devils che non riescono a chiudere una lunga serie di palle del match e Trento che invece sfrutta la prima occasione.

Gara equilibrata in avvio, con Perugia che trova il lungo break che porta i campioni d’Italia dal 10-9 al 14-9. L’Itas per due volte prova a rientrare portandosi a -2, ma la Sir allunga nel finale e si prende il primo set 25-20.

Andamento analogo ma a parti invertire nel secondo set, con gli ospiti che trovano il break che li porta a +4 (21-17). La Sir per due volte torna a -2, ma poi cede con lo stesso punteggio con cui aveva vinto il primo set (25-20).

Nella terza frazione i Block Devils tornano in campo determinati ed a metà set piazzano l’allungo decisivo, chiudendo con un perentorio 25-18.

Sir avanti anche nel quarto set per prendersi i 3 punti, ma senza riuscire a staccare gli avversari. Che piazzano il sorpasso (14-13) e poi allungano a +4, vantaggio che riescono a mantenere sino al 25-21 che porta la partita al tie-break.

Trento alza due volte il muro in avvio (2-0) e Lorenzetti è subito costretto a richiamare i suoi. La Sir trova subito il pari, poi Herrera sbaglia dai 9 metri. Ishikawa per il sorpasso Sir (4-3), poi sbaglia il servizio ed è ancora parità. Bartha riporta avanti Trento, che a sul +2 con Lavia. Nuova parità con Plotnytskyi (6-6). Ancora Bartha. Trento spegne tre attacchi della Sir, che però trova il punto del 7-7 a muro. Ancora Bartha, ora una spina nel fianco della Sir, porta al cambio campo sul punteggio di 8-7 per Trento.

Plotnytskyi chiude un punto combattutissimo. E poi, con l’aiuto del nastro, trova l’ace del sorpasso Sir (9-8). Il suo servizio esce di poco (9 pari). Trova invece l’ace Bartha, che sorprende Ishikawa con un tocco corto. Il giapponese difende bene sul colpo forte del rumeno dai 9 metri, ma poi si accascia a terra e deve lasciare il campo per Semeniuk. Loser trova il 10 pari. Risponde l’ex, Flavio. Sbertoli sbaglia il servizio. Avanti punto a punto. Herrera finalizza dopo il gran recupero di Colaci. Il muro di Solè dà il +2 alla Sir. Rychlicki accorcia, Semeniuk dà 2 palle match alla Sir. Trento annulla la prima con una giocata contesa a rete. Plotnytskyi sbaglia l’attacco, Lorenzetti chiama il check: la palla dell’ucraino è fuori, ma di un nulla. L’errore al servizio di Trento dà una nuova possibilità a Perugia. Bartha trova ancora il pari (15-15). Sbaglia anche Rychlicki. Michieletto trova il punto del 16 pari dopo una serie di salvataggi da una parte all’altra della rete. L’azzurro sbaglia però dai 9 metri. Non sbaglia Lavia. Resta a terra Plotnytskyi, che accusa un problema nel salto del servizio. Trento sbaglia ancora, rimedia Michieletto. Sbaglia anche Sbertoli dai 9 metri, anche lui accusa un problema fisico durante il salto. Errore anche di Herrera, che però si rifà subito in attacco. Fuori anche il servizio di Semeniuk (20 pari). Che poi riporta avanti la Sir. Ma Trento salva per due volte nel punto successivo. Potente Herrera (22-21). Rychlicki pareggia i conti. Lavia mette giù il pallone che dà il primo match point a Trento. Herrera sbaglia l’attacco e Trento si prende i 2 punti al PalaBarton, infliggendo la prima sconfitta alla Sir in questa stagione.

Sir Susa Vim PERUGIA vs Itas TRENTINO, 16ª giornata (5ª di ritorno) regular season Superlega Credem Banca – Campionato italiano di Pallavolo Maschile – Volley Volleyball at PalaBarton Perugia IT, 12 gennaio 2025. Photo ©2025 Michele Benda Sir Susa Vim PERUGIA vs Itas TRENTINO, 16ª giornata (5ª di ritorno) regular season Superlega Credem Banca – Campionato italiano di Pallavolo Maschile – Volley Volleyball at PalaBarton Perugia IT, 12 gennaio 2025. Photo ©2025 Michele Benda Sir Susa Vim PERUGIA vs Itas TRENTINO, 16ª giornata (5ª di ritorno) regular season Superlega Credem Banca – Campionato italiano di Pallavolo Maschile – Volley Volleyball at PalaBarton Perugia IT, 12 gennaio 2025. Photo ©2025 Michele Benda Sir Susa Vim PERUGIA vs Itas TRENTINO, 16ª giornata (5ª di ritorno) regular season Superlega Credem Banca – Campionato italiano di Pallavolo Maschile – Volley Volleyball at PalaBarton Perugia IT, 12 gennaio 2025. Photo ©2025 Michele Benda Sir Susa Vim PERUGIA vs Itas TRENTINO, 16ª giornata (5ª di ritorno) regular season Superlega Credem Banca – Campionato italiano di Pallavolo Maschile – Volley Volleyball at PalaBarton Perugia IT, 12 gennaio 2025. Photo ©2025 Michele Benda Sir Susa Vim PERUGIA vs Itas TRENTINO, 16ª giornata (5ª di ritorno) regular season Superlega Credem Banca – Campionato italiano di Pallavolo Maschile – Volley Volleyball at PalaBarton Perugia IT, 12 gennaio 2025. Photo ©2025 Michele Benda Sir Susa Vim PERUGIA vs Itas TRENTINO, 16ª giornata (5ª di ritorno) regular season Superlega Credem Banca – Campionato italiano di Pallavolo Maschile – Volley Volleyball at PalaBarton Perugia IT, 12 gennaio 2025. Photo ©2025 Michele Benda Sir Susa Vim PERUGIA vs Itas TRENTINO, 16ª giornata (5ª di ritorno) regular season Superlega Credem Banca – Campionato italiano di Pallavolo Maschile – Volley Volleyball at PalaBarton Perugia IT, 12 gennaio 2025. Photo ©2025 Michele Benda Sir Susa Vim PERUGIA vs Itas TRENTINO, 16ª giornata (5ª di ritorno) regular season Superlega Credem Banca – Campionato italiano di Pallavolo Maschile – Volley Volleyball at PalaBarton Perugia IT, 12 gennaio 2025. Photo ©2025 Michele Benda Sir Susa Vim PERUGIA vs Itas TRENTINO, 16ª giornata (5ª di ritorno) regular season Superlega Credem Banca – Campionato italiano di Pallavolo Maschile – Volley Volleyball at PalaBarton Perugia IT, 12 gennaio 2025. Photo ©2025 Michele Benda Sir Susa Vim PERUGIA vs Itas TRENTINO, 16ª giornata (5ª di ritorno) regular season Superlega Credem Banca – Campionato italiano di Pallavolo Maschile – Volley Volleyball at PalaBarton Perugia IT, 12 gennaio 2025. Photo ©2025 Michele Benda Sir Susa Vim PERUGIA vs Itas TRENTINO, 16ª giornata (5ª di ritorno) regular season Superlega Credem Banca – Campionato italiano di Pallavolo Maschile – Volley Volleyball at PalaBarton Perugia IT, 12 gennaio 2025. Photo ©2025 Michele Benda Sir Susa Vim PERUGIA vs Itas TRENTINO, 16ª giornata (5ª di ritorno) regular season Superlega Credem Banca – Campionato italiano di Pallavolo Maschile – Volley Volleyball at PalaBarton Perugia IT, 12 gennaio 2025. Photo ©2025 Michele Benda Sir Susa Vim PERUGIA vs Itas TRENTINO, 16ª giornata (5ª di ritorno) regular season Superlega Credem Banca – Campionato italiano di Pallavolo Maschile – Volley Volleyball at PalaBarton Perugia IT, 12 gennaio 2025. Photo ©2025 Michele Benda Sir Susa Vim PERUGIA vs Itas TRENTINO, 16ª giornata (5ª di ritorno) regular season Superlega Credem Banca – Campionato italiano di Pallavolo Maschile – Volley Volleyball at PalaBarton Perugia IT, 12 gennaio 2025. Photo ©2025 Michele Benda Sir Susa Vim PERUGIA vs Itas TRENTINO, 16ª giornata (5ª di ritorno) regular season Superlega Credem Banca – Campionato italiano di Pallavolo Maschile – Volley Volleyball at PalaBarton Perugia IT, 12 gennaio 2025. Photo ©2025 Michele Benda Sir Susa Vim PERUGIA vs Itas TRENTINO, 16ª giornata (5ª di ritorno) regular season Superlega Credem Banca – Campionato italiano di Pallavolo Maschile – Volley Volleyball at PalaBarton Perugia IT, 12 gennaio 2025. Photo ©2025 Michele Benda

Tabellino

Sir Susa Vim Perugia – Itas Trentino Trento 2-3

25-20; 20.25; 25-18; 21-25; 22-24

(a seguire servizio completo)