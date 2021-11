Sir, a Ravenna bastano gli ace GALLERY

Block Devils spietati contro l'ultima in classifica | Perugia resta a punteggio pieno e mercoledì sera arriva Modena

Bastano gli ace di Leon e compagni alla Sir per battere Ravenna e tornare a Perugia con i 3 punti.

Block Devils devastanti dai 9 metri e concentrati per tutto il match contro la squadra fanalino di coda della Superlega.

Padroni di casa che provano a resistere solo all’inizio del terzo set, ma a spegnere ogni tentativo ci pensa il capitano della Sir con 3 ace consecutivi. E la partita, manco a dirlo, la chiude Plotnytskyi proprio dai 9 metri, per la gioia dei numerosi Sirmaniaci giunti sino a Ravenna.

E mercoledì sera al PalaBarton arriva Modena.

Consar Rcm Ravenna – Sir Safety Conad Perugia 0-3

10-25; 20-25; 16-25

CONSAR RCM RAVENNA: Biernat 1, Klapwijk 9, Erati 4, Comparoni 7, Ljaftov 4, Ulrich 7, Goi (libero), Dimitrov, Orioli, Queiroz. N.e.: Pirazzoli (libero), Candeli, Fusaro. All. Zanini, vice all. Giombini.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli 2, Rychlicki 6, Mengozzi 5, Ricci 6, Leon 12, Anderson 5, Colaci (libero), Dardzans, Travica 1, Ter Horst 9, Piccinelli (libero), Russo, Plotnytskyi 10. N.e.: Solè. All. Grbic, vice all Valentini.

Arbitri: Vincenzo Carcione – Andrea Puecher

LE CIFRE – RAVENNA: 13 b.s., 2 ace, 33% ric. pos., 16% ric. prf., 39% att., 4 muri. PERUGIA: 9 b.s., 12 ace, 54% ric. pos., 37% ric. prf., 61% att., 8 muri

Stefano Mengozzi (Sir Safety Conad Perugia): “Abbiamo preparato bene la partita, lo staff ha fatto un ottimo lavoro. Sapevamo che il divario tecnico poteva essere importante, ma queste sono partite che devi poi giocare bene e nel primo set abbiamo imposto subito il nostro gioco in fase break e loro hanno perso sicurezze. Credo che proprio il primo set sia stato la chiave del match e siamo contenti della vittoria perché entriamo nel migliore dei modi in un periodo molto intenso con tante gare importanti e ravvicinate”.