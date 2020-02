Sir, a Lisbona per il primo posto: le ultime sulla partita di Champions di stasera - Tuttoggi

La Sir torna questa sera (ore 21 italiane, le 20 in Portogallo) sul palcoscenico della Champions League per affrontare a Lisbona affronteranno i padroni di casa del Benfica per la quinta giornata della Pool D.

Un solo obiettivo in testa per i Block Devils, ancora a punteggio pieno: chiudere il discorso per la qualificazione ai quarti di finale blindando il primo posto. A Perugia basta un punto per essere matematicamente prima del proprio girone, ma con una vittoria i bianconeri metterebbero anche una seria ipoteca sull’essere una delle quattro migliori prime assolute e quindi testa di serie nei sorteggi per la fase ad eliminazione diretta.

Colaci: “Chiudiamo il discorso qualificazione”

“Partiamo con un obiettivo molto chiaro, chiudere il discorso qualificazione come primi del girone perché sarebbe un bel vantaggio”, la parole di Max Colaci alla vigilia della partenza per Lisbona. “Ci siamo allenati molto bene in questi giorni, siamo carichi, determinati e vogliamo raggiungere questo primo step in Champions, uno step comunque già importante”.

Non è partito alla volta del Portogallo Atanasijevic. Heynen, di concerto con lo staff sanitario bianconero, ha preferito lasciar lavorare a Perugia l’opposto serbo in questi giorni, per permettergli un miglior recupero sotto l’aspetto fisico in vista dei prossimi impegni. Nell’ultima partita interna Magnum ha accusato un fastidio al ginocchio e questo ha compromesso anche la sua prestazione.

A sostituirlo ci sarà Hoogendoorn, implacabile contro Piacenza. Per il resto tutti a disposizione del tecnico belga. Con la possibilità, visti anche i tanti impegni ravvicinati che attendono Perugia, di qualche cambio in sestetto, un ipotetico 6+1 potrebbe essere quello con De Cecco in regia, Hoogendoorn opposto, Podrascanin e Ricci centrali, Leon e Plotnytskyi schiacciatori e Colaci libero.

Gli avversari

Di fronte un Benfica Lisbona che ha dimostrato in campo di meritarsi assolutamente il proscenio europeo dopo la cavalcata trionfale nei turni preliminari. Squadra che gioca bene quella portoghese, che concede poco, che ha attaccanti con un buon repertorio tecnico e molto esperti, che vorrà certamente ripetere davanti al proprio pubblico la bella prova offerta all’andata a Perugia.

Senza dimenticare lo scalpo casalingo (si gioca nel bellissimo e polifunzionale impianto del centro sportivo del Benfica) contro il Varsavia. Ancora Colaci: “Le insidie del match? Tante perché il Benfica è una squadra esperta che gioca bene soprattutto in casa. Anche a Perugia ci misero in difficoltà. Sono giocatori che sbagliano poco, esperti e con tante partite alle spalle, cosa che gli permette di aver pazienza e di non innervosirsi nelle fasi delicate del match. Ci sarà da soffrire e penso che come sempre dovremo prima pensare a noi stessi perché, se riusciamo ad esprimere il nostro miglior livello, diventa difficile per tutti i nostri avversari”.

Anche per il Benfica del tecnico Matz è difficile ipotizzare una formazione di partenza. In base agli ultimi match disputati, potrebbero essere della partita inizialmente il regista Da Silva Violas in diagonale con l’opposto Lopes, i centrali Wohlfahrtstatter ed Honore, gli schiacciatori Reis Lopes ed Oliveira con il libero Casas a presidiare la seconda linea.

Probabili formazioni

BENFICA LISBONA: Da Silva Violas-Lopes, Wohlfahrtstatter-Honore, Reis Lopes-Oliveira, Casas libero. All. Matz.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: De Cecco-Hoogendoorn, Podrascanin-Ricci, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Heynen.

Arbitri: Goran Gradinski – Andrei Zenovich.

Tifosi al seguito

Una settantina i Sirmaniaci partita da Perugia per arrivare alle rive dell’Atlantico. L’ennesima manifestazione di attaccamento alla Sir.