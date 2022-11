Sinergia Amco – Prelios, riparte il cantiere di Monteluce

Progetto Cuvée è la prima e innovativa piattaforma multi-originator per la gestione dei crediti unlikely to pay (UTP) promossa da AMCO-Asset Management Company S.p.A, che ricopre il ruolo di Master e Special Servicer, e dal Gruppo Prelios con il ruolo di partner Real Estate, nonché di gestore del Fondo Back2Bonis attraverso Prelios SGR.

Pagamento dei creditori e costi di gestione del Fondo Umbria

Grazie all’intervento del fondo Back2Bonis è stata erogata al Fondo Umbria la nuova finanza necessaria sia al pagamento dei creditori sulla base degli accordi raggiunti sia al sostegno dei costi di gestione del Fondo per il completamento del cantiere Monteluce. L’operazione è avvenuta nell’ambito di un piano di risanamento, attestato ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lett d) della Legge Fallimentare.

Il Fondo Umbria è stato assistito da KPMG con il partner Marco Brugola e l’assistant manager Federico Tricotti per la parte finanziaria e con il partner Maurizio Nitrati e l’associate Antonella Cecarini per la componente real estate nonché da Legance con il partner Giandomenico Ciaramella, il counsel Antonello Pezzopane e l’associate Mario Mazzotta per la parte legale.

Ampre S.r.l., per il tramite dello special servicer AMCO, è stata assistita da Giovanardi Studio Legale con il partner Linda Morellini, il salary partner Luca Baroni e l’associate Andrea Santambrogio.

Prelios SGR S.p.A. è stata assistita da Cappelli RCCD Studio Legale con il partner Morena Bontorin e l’associate Deborah De Rosa.

AMCO

Con 36,2 miliardi di NPE pro-forma a fine settembre 2022, di cui €13,2 miliardi di UTP per il 75% relativi a oltre 41mila imprese italiane, e una storia ventennale (come SGA), AMCO è leader nella gestione dei crediti deteriorati, punto di riferimento nel mercato degli NPE in Italia, al servizio del Paese e dell’economia reale. Partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è una full-service credit management company che opera sul mercato. Soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia e al controllo della Corte dei Conti, nonché a livello comunitario a quello della Direzione Generale della Concorrenza (DGComp), che analizza e monitora le transazioni, AMCO opera secondo un modello di business flessibile, innovativo e rispettoso verso debitori, creditori, banche cedenti, obbligazionisti e persone.

L’approccio gestionale è attento a non creare stress finanziari e reputazionali e volto a favorire la sostenibilità̀ dell’impresa, anche erogando direttamente nuova finanza per favorire la continuità̀ aziendale e il rilancio industriale, così da rimettere in circolo risorse ed energie per il tessuto economico del Paese.

Grazie a una strategia di gestione diversificata tra sofferenze e UTP e alle competenze e specializzazioni dei suoi 368 professionisti che operano su Milano, Napoli e Vicenza, AMCO gestisce integralmente il processo di recupero dei crediti deteriorati e di qualsiasi genere di portafoglio, anche di grandi dimensioni, con una struttura operativa efficace e flessibile.

Prelios SGR

Prelios SGR, del Gruppo Prelios, è una delle principali società di gestione del risparmio in Italia, con Assets under Management per 7,76 miliardi di euro al 30/06/2022.

La società è attiva nella promozione, istituzione e gestione di fondi di investimento alternativi immobiliari (FIA) e di credito, advisory e gestione di separate accounts per conto di primari investitori istituzionali sia italiani sia internazionali. Prelios SGR riveste un ruolo di pioniere nell’innovazione dei prodotti di investimento, sia con riferimento alle asset class sia alle tipologie: ha lanciato, infatti, una delle prime SICAF eterogestite e gestisce il fondo UTP più grande in Italia e tra i maggiori d’Europa.

Prelios SGR ha sviluppato elevati standard e sistemi di controllo in termini di governance, risk management e trasparenza, mantenendo elevata flessibilità operativa. La Società è impegnata, inoltre, nella promozione dei valori di sostenibilità, come dimostrato dall’adesione agli UN PRI – Principles for Responsible Investment e al GRESB.