Sindaco Bacchetta ha ricevuto la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei

Il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta ha ricevuto questo pomeriggio (mercoledì 13 novembre), in Municipio, la visita di cortesia della Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, qualche istante prima di partecipare in Cattedrale al Solenne Pontificale dei Patroni San Florido e Amanzio, presieduto dal Vescovo Monsignor Domenico Cancian.

Nel corso del cordiale incontro il primo cittadino tifernate ha rinnovato alla Presidente Tesei a tutto il nuovo Consiglio regionale e alla futura giunta, “le più sentite congratulazioni e auguri di buon lavoro per il bene della collettività regionale e per le questioni che riguardano lo sviluppo e la valorizzazione dell’Umbria in tutte le sue componenti”.

“Da sindaco e anche da Presidente della Provincia – ha aggiunto Bacchetta – confermo fin da ora alla Presidente Tesei, pur nella diversità della provenienza politica ed appartenenza, la disponibilità alla collaborazione e sinergia istituzionale, mai così indispensabile come in questi particolari momenti e situazioni, per raggiungere obiettivi comuni finalizzati alla gestione e sviluppo dei nostri territori e comunità”.

La Presidente della Regione Umbria, nell’apprezzare le parole del sindaco e ringraziarlo per i messaggi di augurio e buon lavoro, ha ribadito di voler iniziare il proprio mandato alla guida della giunta regionale partendo proprio dal continuo contatto con i territori dell’Umbria attraverso i sindaci e gli amministratori locali, che a vari livelli i cittadini hanno chiamato a governare le rispettive comunità. “La visita di oggi a Città di Castello e la presenza ad un evento religioso per la celebrazione dei Patroni della città rientrano anche in questo modo di agire a diretto contatto con le comunità e le loro tradizioni, la loro storia e peculiarità sociali”, ha concluso Tesei. Al termine dell’incontro in Comune Bacchetta ha fatto dono alla Tesei di un volume sulla storia della Pinacoteca, una raffigurazione storica della città realizzata dalla Bottega Tifernate ed un manufatto di Tela Umbra.

