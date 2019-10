Silvio Berlusconi, da Terni l’appello al voto per l’Umbria delle libertà

Domenica si vota per l’Umbria, per una regione che vuole crescere e credere in se stessa. Si vota anche per fare un segnale chiaro al Governo nato dai giochi di Palazzo questa estate. Forza Italia ci ha messo il massimo impegno, dalla formazione della lista al programma, alle presenze nazionali. È la prima volta, dal 1994, che il Presidente Berlusconi si ferma per quattro giorni toccando vari centri, da Perugia ad Assisi, da Spoleto a Foligno e Todi. Chiude oggi la campagna elettorale a Terni, al Politeama: un appello al voto per l’Umbria delle libertà.

Nella foto di copertina Silvio Berlusconi con il sindaco di Foligno Zuccarini e il vicesindaco Meloni – Comunicato di Campagna Elettorale per le Regionali 2019

