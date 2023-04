Signorelli a Orvieto, si celebrano i 500 dalla morte dell'artista - Tuttoggi.info

Orvieto celebra Signorelli in occasione dei 500 anni dalla morte dell'artista. Iniziativa dell'Opera del Duomo e dell'Unitre

In occasione dei 500 anni dalla morte di Luca Signorelli, Opera del Duomo di Orvieto e Unitre – Università delle Tre Età di Orvieto proporranno, in piena sinergia e condivisione di intenti, tre appuntamenti culturali di spessore rivolti all’intera cittadinanza. Sarà la Dott.ssa Alessandra Cannistrà, curatore del Museo dell’Opera del Duomo di Orvieto, ad inaugurare la serie con l’incontro “Signorelli e il Rinascimento a Orvieto”, programmato per Lunedì 17 Aprile 2023 (ore 17) presso il Museo Emilio Greco.

Unitre e Opera del Duomo

“Per l’Unitre”, aggiunge il presidente M° Riccardo Cambri, “interagire con le competenze dell’Opera del Duomo di Orvieto rappresenta un grande privilegio e un arricchimento culturale che ricadrà positivamente sui nostri associati. La collaborazione oramai consolidata con l’Istituzione presieduta dall’Ing. Taddei è vitale per lo svolgimento delle nostre attività culturali, grazie alla gentile ospitalità presso il Museo Greco di una parte rilevante della nostra programmazione. Ringrazio la Dott.ssa Cannistrà per averci riservato un argomento signorelliano di così alto respiro”.