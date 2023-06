Sigillo, secondo violento nubifragio in meno di 20 giorni | Ancora allagamenti e disagi - Tuttoggi.info

Dopo quello del 23 maggio scorso ieri pomeriggio (sabato 10 giugno) la città è stata nuovamente colpito da un violento acquazzone, almeno 10 gli interventi dei vigili del fuoco

“Mai vista una cosa del genere”. Così un cittadino ha riassunto, nel video postato sui social (vedi sotto), il secondo nubifragio nel giro di 18 giorni abbatutosi ieri (sabato 10 giugno) su Sigillo.

Dopo quello dello scorso 23 maggio, per il quale il sindaco Giampiero Fugnanesi era stato costretto a fare la conta dei danni da inoltrare a Protezione civile e Regione, anche stavolta un violento acquazzone, iniziato poco dopo le 18, ha letteralmente inondato sia il centro storico che le zone periferiche.

Come l’ultima volta si sono verificati numerosi allagamenti in altrettante case private, con alcune strade trasformatesi in veri e propri fiumi con inevitabili disagi al traffico. Da alcuni tombini, inoltre, per l’enorme quantità di acqua caduta sono fuoriusciti veri e propri getti di acqua come piccole fontane.

Da quanto emerge sarebbero stati almeno 10 gli interventi dei vigili del fuoco, sia sulla viabilità che nei vari piani interrati delle case riempitisi a dismisura.