Sigilli a locale trasformato in discoteca, non chiedevano nemmeno green pass

Non solo in quel locale era possibile accedere senza che nessuno controllasse il green pass, ma si poteva anche ballare liberamente: chiuso da polizia e municipale

Non solo in quel locale era possibile accedere senza che nessuno controllasse il green pass, ma si poteva anche ballare liberamente. Insomma, era una discoteca abusiva e senza alcun rispetto delle attuali norme anti Covid quella a cui polizia e municipale hanno apposto i sigilli nella notte tra venerdì e sabato.

La chiusura del locale – a cui è stata comminata anche una multa da 400 euro – si inserisce nell’ambito delle attività congiunte delle forze dell’ordine di controllo al rispetto della normativa in materia di Covid-19.

In particolare, nella notte di tra venerdì e sabato, gli agenti della Divisione PASI della Questura di Perugia e della polizia municipale – nucleo specializzato di Polizia Amministrativa e Controlli Commerciali – hanno accertato che un locale situato nel Comune di Perugia, in piena violazione delle normative anticovid, non solo non procedeva ai previsti controlli del green pass, ma consentiva che centinaia di persone ballassero all’interno del locale in assoluta violazione delle vigenti norme di sicurezza a tutela della salute pubblica.

Il trasgressore era stato oggetto di contestazioni in passato per fatti analoghi da parte sia della municipale che della questura. Il locale è stato dunque chiuso immediatamente oltre alla sanzione. Per i fatti in questione sono in corso accertamenti per ulteriori provvedimenti e segnalazioni alle competenti autorità.