Sigarette ai minorenni, stangata per tre tabaccherie

Agli esercenti, pizzicati dalla polizia locale, 333 euro di multa e la segnalazione per la chiusura di 15 giorni

Vendevano sigarette a minorenni, stangata per due tabaccherie del centro storico di Perugia. La violazione è stata accertata dagli agenti della polizia locale, che hanno elevato una sanzione di 333 euro ed è scattata la segnalazione ai Monopoli di Stato per i provvedimenti di chiusura delle attività per 15 giorni.

Il personale dell’Ufficio di Sicurezza Urbana prosegue intanto l’attività di controllo nell’area del centro storico e nei quartieri periferici di San Sisto, Castel del Piano, Ponte San Giovanni, Villa Pitignano e Ponte Felcino. In particolare con servizi dedicati alla prevenzione e repressione di comportamenti devianti posti in essere da minori.

Nei giorni scorsi la polizia locale è dovuta intervenire fuori da un istituto scolastico per sedare una rissa tra giovanissimi. Tre di loro sono stati denunciati alla Procura presso il Tribunale per i minorenni.

