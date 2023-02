Sicurezza urbana, 22 comuni della provincia di Perugia aumenteranno la videosorveglianza - Tuttoggi

In particolare, l’implementazione della videosorveglianza, come sancito anche nei “Patti per la Sicurezza Urbana” stipulati tra il Prefetto, Armando Gradone, ed i Sindaci interessati, costituirà un importante strumento per conseguire un mirato rafforzamento dei livelli di sicurezza, rendendo sempre più efficace l’azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità e, in particolare, di quelli riconducibili alla criminalità diffusa e predatoria.

A seguito dell’odierna approvazione da parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, i progetti saranno trasmessi dalla Prefettura al Ministero dell’Interno che, sulla base di specifici ed articolati criteri di valutazione, procederà a stilare una graduatoria nazionale.