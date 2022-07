Sicurezza stradale, Filipponi: "In via del Rivo problemi da risolvere" - Tuttoggi

“In via del Rivo si registra un eccesso di velocità”, hanno dichiarato. “Inoltre sarebbe necessario un nuovo intervento di asfaltatura totale o parziale, e di manutenzione della segnaletica, trattandosi di un’arteria ad alto scorrimento”.

“In fondo a via del Rivo, ancora, è indispensabile la messa in sicurezza e la pulizia della passerella pedonale che conduce a piazzale Marinai d’Italia, per giungere, poi, al quartiere La Castellina”.

Il gruppo del Pd, quindi, ha chiesto al sindaco di Terni e alla giunta “di intervenire al fine di garantire una viabilità sicura; il tutto valutando un intervento di asfaltatura totale o parziale di via del Rivo, la manutenzione della segnaletica, e l’utilizzo di altri strumenti che soddisfino le esigenze dei cittadini”.