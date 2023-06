Sicurezza stradale e viabilità urbana: lavori a Ciconia, Canale e Orvieto scalo - Tuttoggi.info

Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria per un importo di 950mila euro.

Ciconia, Canale e Orvieto Scalo: la giunta comunale orvietana ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per gli interventi di riqualificazione della viabilità urbana e di sicurezza stradale.

I lavori sono inseriti nel Piano triennale delle opere pubbliche, per un importo complessivo di 950mila euro.



Nello specifico, ammonta a 191mila euro l’intervento di demolizione e rifacimento della pavimentazione pedonale-carrabile di Piazza Monte Rosa, all’interno del centro “Il Borgo” di Orvieto Scalo. I lavori di manutenzione straordinaria, consolidamento e riqualificazione delle sedi stradali a Ciconia e nella frazione di Canale ammontano, invece, a 759mila euro. Gli interventi riguarderanno via dei Pini, via degli Oleandri, via delle Ortensie, via dell’Edera, via degli Eucalipti, via degli Agrifogli, via dei Cornioli, via degli Aceri e via dei Pioppi a Ciconia, via Plutone e via Urano a Canale.



Pizzo: “Prosegue il piano di riqualificazione della viabilità cittadina“

“Prosegue il piano di riqualificazione della viabilità cittadina avviato sin dall’inizio del mandato di questa amministrazione comunale“, spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Piergiorgio Pizzo. “I prossimi step riguarderanno la ripavimentazione di Piazza Monte Rosa a Orvieto scalo, attesa da tempo, e quelle zone della città che hanno avuto una maggiore espansione nel corso degli ultimi anni e necessitano di adeguamenti alle strutture pedonali e alle piattaforme stradali esistenti. Gli interventi saranno avviati entro l’estate“.