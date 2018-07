Sicurezza a Uj, sacco con bottiglie dimenticato in piazza | La gaffe del “cavolo”

Un assetto sicurezza ed una serie di ordinanze per “vigilare” sul corretto svolgimento di Umbria Jazz nel centro storico. Una vera e propria task force al lavoro per al sicurezza di cittadini e turisti accorsi nell’Acropoli per uno degli eventi più belli e di richiamo dell’Umbria. Regole, controlli, servizi speciali per garantire la sicurezza, come richiesto dalla Circolare Gabrielli e che nel 2017 ha stravolto totalmente l’organizzazione di manifestazioni del genere, ma anche quelli più popolare, come le sagre. Varchi in entrata ed uscita, conta persone, metal detector, divieto di ingresso a bottiglie, cani e passeggini nelle aree dove hanno sede i concerti gratuiti: Piazza IV Novembre e i Giardini Carducci.

I l flusso di gente che da venerdì anima l’Acropoli è importante e la gestione da parte degli addetti alla vigilanza e dalla protezione civile non sembra avere intoppi. Tutto scorre al meglio. Ecco perché rimaniamo sorpresi da quello che venerdì sera, intorno a mezzanotte, troviamo ai nostri piedi proprio accanto al palco di piazza IV Novembre, davanti a tre locali pieni di ragazzi. Un sacco nero della spazzatura abbandonato a terra e aperto e che svela il suo contenuto: decine e decine di bottiglie di vetro vuote, forse lo scarto dei locali della zona e che sono state lasciate sul corso, immaginiamo, per la raccolta differenziata.

Il tutto a pochissimi passi dagli addetti alla sicurezza e al persona della Protezione civile. Una riflessione a questo punto è d’obbligo: in materia di sicurezza le variabili sono certamente molte, troppe, ma è davvero così vantaggioso spacchettare l’Acropoli in aree, anziché avere una visione globale della città, come luogo dove tutelare i cittadini? Venerdì tutto è andato bene ma già sabato pomeriggio si sono create delle tensioni quando, in pieno giorno, in via Bartolo è scoppiata una rissa tra commercianti. Che cosa sarebbe accaduto se, ad esempio, i rissosi avessero avuto a portata di mano il “vetro” dimenticato in piazza?

L’ordinanza del “cavolo”

A rafforzare il piano sicurezza, arrivano anche una serie di ordinanze. Con la numero 814, ad integrazione del provvedimento 793 del 9 luglio (riguardante il rispetto per i titolari di occupazioni di suolo pubblico delle dimensioni indicate nelle autorizzazioni nonché il rispetto dell’orario prescritto), si ordina a tutti coloro che occupano suolo pubblico nell’area del centro storico di Perugia interessata dalla manifestazione Umbria Jazz la rimozione immediata degli ingombri oggetto dell’occupazione abusiva.

Con l’ordinanza 815, invece, si ordina il divieto d’ingresso dalle ore 15 alle ore 2 del giorno successivo, nelle aree di massima sicurezza, ovvero quelle transennate di Piazza IV Novembre e dei Giardini Carducci di cavalletti per macchine fotografiche, bottiglie di vetro o lattine, caschi, passeggini, carrozzine ed animali. A vigilare sull’ordinanza, la municipale. “Quest’ultimo provvedimento – spiegano dal Comune di Perugia – adottato su segnalazione della Questura, è motivato dalla necessità di vietare l’accesso alle zone sopra specificate con oggetti che possano risultare pregiudizievoli della sicurezza delle persone in aree interessate da consistenti afflussi.

Ed ecco la gaffe: in cima all’ordinanza sindacale diramata alla stampa attraverso i canali di prassi, appare la dicitura: “Organizzativa sicurezza del cavolo” (l’ordinanza, ad oggi, domenica, ancora non appare però caricata nell’Albo pretorio del sito ufficiale del Comune di Perugia). Come a dire che, tutto questo lavoro, ci ha davvero stufato.

