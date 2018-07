Maxi rissa tra commercianti a Perugia | Cazzotti e bastonate per una questione di spazzatura

È di due feriti alla testa il bilancio di una maxi rissa in via Bartolo scoppiata sabato pomeriggio in mezzo ai turisti tra alcuni commercianti della zona.

Nel pieno centro storico di Perugia, quattro persone (italiani e stranieri, tutti titolari di attività commerciali) si sono affrontate con calci, pugni e bastoni a poca distanza dal posto fisso di polizia, in quel momento chiuso: ad avere la peggio due persone, ferite alla testa (ne avranno per qualche giorno) soccorse da commercianti, passanti e poi dal 118.

Secondo le prime informazioni (sul fatto indagano Arma e Questura) il litigio sarebbe nato per rifiuti mal collocati, e in pochi minuti si è passati dalle parole ai fatti; uno dei litiganti, armato di bastone, avrebbe colpito alla testa due persone.

I quattro protagonisti della rissa sono stati arrestati: lunedì 16 il processo per direttissima, l’accusa è di violenza aggravata.

Nella notte tra sabato e di domenica, in via Ulisse Rocchi, altra rissa: i protagonisti sarebbero quattro perugini, aizzati da qualche sguardo di troppo e dall’alcool. Indaga la Polizia, con l’aiuto delle immagini delle telecamere.

