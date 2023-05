Sibillini, frana alla Gola dell’Infernaccio IMMAGINI

Dopo la segnalazione di un turista ai carabinieri forestali la zona messa in sicurezza

Distacco di roccia di grandi dimensioni su una parete verticale dal versante Capotenna perpendicolare alla Gola dell’Infernaccio, nel versante marchigiano dei Sibillini. La segnalazione è giunta ai carabinieri da un turista.

Il movimento franoso in zona è pressoché continuo dal sisma dell’ottobre 2016 che ha provocato il distacco dal Monte Sibilla di una grande massa di roccia. Il Comune di Montefortino ha vietato con ordinanza il transito anche ai pedoni oltre il bivio per l’Eremo di San Leonardo.

Le Gole dell’Infernaccio, scavate dal fiume Tenna tra il Monte Priora e il Monte Sibilla, nel territorio comunale di Montefortino (FM), rappresentano una tra le località più suggestive all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Sono inoltre una popolare meta di escursioni e passeggiate turistiche, tra le più frequentate del Parco.

Per andare in montagna in sicurezza è necessario rispettare alcune regole di base, principalmente quelle indicate dall’Ente Parco. In particare, informarsi sulla normativa, sui regolamenti e sulle disposizioni vigenti, perché con un comportamento sbagliato potremmo inconsapevolmente arrecare danni all’ambiente ed incorrere in sanzioni; restare sempre lungo i sentieri, infatti, oltre ad essere più sicuri, consentono di affaticarsi di meno.

È fondamentale inoltre prestare grande attenzione alla segnaletica posta lungo i percorsi e non inoltrarsi in strade o sentieri in presenza di divieti di accesso o transito, tali indicazioni vengono apposte per tutelare l’incolumità degli escursionisti.