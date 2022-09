Si sposa per ottenere permesso di soggiorno e poi si dà alla fuga | Denunciato 30enne - Tuttoggi

La malcapitata si era divorziata dall'ex marito proprio per far regolarizzare la posizione del nuovo compagno sul territorio nazionale | La Polizia tifernate lo ha deferito per circonvenzione d'incapace e violazione degli obblighi di assistenza familiare

Dopo aver indotto la moglie a sposarlo per regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale, si era allontanato dall’abitazione familiare, facendo perdere le proprie tracce e venendo meno ai suoi obblighi di assistenza.

Protagonista di questo incredibile “matrimonio di convenienza” un 30enne, il cui raggiro è stato raccontato al Commissariato di Città di Castello dalla malcapitata donna. Quest’ultima, addirittura, avrebbe avviato le pratiche di divorzio dal suo ex marito proprio quando il nuovo compagno le aveva riferito che il suo visto era scaduto e che l’unica soluzione per regolarizzare la sua posizione sarebbe stata quella di sposarsi con lei.