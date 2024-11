Si sporge dal balcone e perde l'equilibrio: gravissimo bimbo di 10 anni - Tuttoggi.info

Voleva guardare gli altri bambini giocare ma si è sporto troppo ed è purtroppo caduto dal terzo piano di un palazzo: il drammatico episodio – il bimbo, di dieci anni, è ricoverato in gravissime condizioni al Santa Maria della Misericordia – è accaduto a Castel del Piano lunedì 4 novembre pomeriggio.



Immediati i soccorsi per il bimbo, ora sottoposto a una operazione di urgenza: secondo una prima ricostruzione, sul posto è arrivata la polizia, il bimbo voleva guardare i suoi amici che giocavano in un vicino campo sportivo, ma si sarebbe sporto troppo dal balcone del terrazzo, perdendo l’equilibrio. È caduto a terra sul lastricato, un volo di tre piani: le sue condizioni sono gravi. (articolo in aggiornamento)