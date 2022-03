Si sente male sui monti della Valserra, uomo soccorso dal Sasu - Tuttoggi

Allarme per un uomo colto da malore sulla Sella di Appecano, soccorso e portato a valle dal personale del Sasu che poi lo ha consegnato al 118

Mattinata di superlavoro per il personale del Sasu, il Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria, domenica. Dopo l’intervento a Sant’Erasmo, infatti, con un uomo che era finito in un dirupo insieme al suo cane, il Sasu è dovuto intervenire in tarda mattinata in un luogo poco distante in linea d’area.

L’allarme è infatti scattato per un uomo colto da malore sui monti della Valserra, sempre nel comune di Terni. In particolare l’intervento del Sasu è avvenuto nei pressi della Sella di Appecano. Una squadra del Sasu, in formazione completa, ha prestato le prime cure all’uomo, per poi trasportarlo con un proprio mezzo fino a valle e consegnandolo alle cure dell’ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale.

(foto di repertorio)