Si schianta all’alba con la sua auto, ferito

Incidente questa mattina all’alba in località Colonnetta di Montebello. Un uomo, alla guida di una Ford Focus, ha perso il controllo della vettura, finendo rovinosamente contro un muro.

Ci sono voluti i vigili del fuoco per estrarre il conducente dalle lamiere. L’uomo, rimasto ferito con varie lesioni ma non in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia da un’autoambulanza del 118.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei vigili urbani. Non ci sarebbero comunque altre vetture coinvolte.

