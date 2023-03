I lavori di ristrutturazione al via dal 13 marzo

Finalmente al via i lavori per ripristinare il piano rialzato del parcheggio Pellini, chiuso da anni. Per la ristrutturazione, Sipa comunica che il parcheggio rimarrà chiuso all’utenza dal 13 al 31 marzo.

Gli abbonati saranno ospitati presso il parcheggio di piazza Partigiani. Sarà loro fornita una tessera provvisoria che garantirò la fruibilità della struttura.