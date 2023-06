Si ribalta con l'auto lungo via Flaminia, spoletino illeso | Foto - Tuttoggi.info

Incidente lunedì sera lungo via Flaminia, conducente illeso. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri di Spoleto

E’ rimasto miracolosamente illeso il conducente di un’auto protagonista di un incidente stradale avvenuto lunedì sera poco prima delle 20,30 lungo via Flaminia, a Spoleto. L’uomo, uno spoletino di mezza età, era alla guida della sua Peugeot quando ne ha perso il controllo, con l’auto che ha arrestato la sua corsa – cappottandosi – all’imbocco del campo sportivo “Flaminio”.

Nessuna conseguenza per l’automobilista, soccorso in primis da alcune persone che abitano nella zona e che hanno assistito all’incidente e poi dai vigili del fuoco del vicinissimo distaccamento di Madonna di Lugo. L’uomo è apparso in stato confusionale ma, appunto, illeso. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Spoleto, a cui spetterà ora ricostruire l’esatta dinamica del sinistro ed effettuare le verifiche del caso sullo spoletino.

Secondo alcuni testimoni sul posto l’uomo sembra stesse percorrendo via Flaminia a velocità sostenuta e, al momento di girare per Colle Marrozzo, avrebbe toccato la cunetta a bordo strada, con l’auto che poi si è ribaltata. Fortunatamente in quel momento non transitavano altri mezzi né c’erano pedoni e nessun altro è rimasto coinvolto nell’incidente.