Si ribalta con l'auto e...viene denunciato per ricettazione - Tuttoggi.info

I carabinieri di Guardea hanno deferito in stato di libertà un 37enne, residente in Lombardia, per il reato di ricettazione.

Alcune sere fa una pattuglia è intervenuta lungo la SS 205 amerina, nel territorio di Montecchio, dove l’utilitaria dell’uomo si era ribaltata, senza fortunatamente conseguenze per il conducente.

Nel corso dei rilievi del sinistro e del recupero del veicolo incidentato, i militari hanno rinvenuto a bordo del mezzo una batteria per l’alimentazione dei semafori stradali, di cui l’uomo non ha saputo giustificarne il possesso.

Gli immediati accertamenti sull’oggetto, munito di numero seriale, hanno però consentito ai carabinieri, in breve tempo, di individuare sia la ditta proprietaria della batteria, avente sede nelle Marche, che il cantiere da dove era stata asportata, sito proprio nel territorio di Guardea, a pochi km dal luogo dell’incidente.

Per il 37enne, peraltro gravato da precedenti, è così scattata la denuncia mentre la batteria è stata restituita al legittimo proprietario.