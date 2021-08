Si perdono in una strada di campagna, 2 donne soccorse dai carabinieri

Rimaste bloccate in una strada di campagna, le due donne hanno chiesto aiuto ai carabinieri: trovate nei dintorni di Montegabbione

Nel tardo pomeriggio di domenica (1 agosto) una donna, in compagnia di una sua amica, telefonava sul Numero Unico di Emergenza 112 riferendo di essersi smarrita in una strada di campagna nella zona di Montegabbione. A causa della strada disconnessa, inoltre, l’auto era rimasta bloccata. Il navigatore le aveva condotte lì, malgrado dovessero raggiungere l’abitazione di conoscenti, attraverso stradine disconnesse.

Per cui chiedevano aiuto in quanto non sapevano come uscire da quella strada di campagna e non sapevano neanche indicare telefonicamente la propria posizione. La Centrale Operativa dei Carabinieri del Comando Compagnia di Orvieto inviava per le ricerche sul posto i Carabinieri del Comando Stazione di Fabro che trovavano le persone in località Casabianca del comune di Montegabbione e le riconducevano sulla strada principale.