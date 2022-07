Si intrufola in uno stabile per dormire, denunciato ed espulso - Tuttoggi

Al secondo piano gli agenti hanno trovato l’uomo addormentato e senza – a suo dire – documenti. Dopo essere stato accompagnato in Questura per una compiuta identificazione, l’uomo è risultato un 48enne tunisino già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un provvedimento del Questore di Potenza di lasciare il territorio nazionale.

Terminati i controlli, l’uomo è stato denunciato per il reato di invasione di terreni o edifici nonché per inottemperanza all’ordine del Questore. Ora il personale dell’Ufficio Immigrazione attiverà le pratiche per l’espulsione.