Si infortuna in bici, recuperato dai vigili del fuoco e dall’elisoccorso

L'intervento a Terni, nel Parco Batteria nella frazione di Collestatte. Intervento di Nibbio che ha trasportato il 15enne all'ospedale.

I Vigili del fuoco della sede centrale di Terni unitamente al personale del SASU hanno portato a termine il recupero di un ragazzo 15enne infortunatosi in bici. Il ragazzo mentre stava percorrendo la pista di downhill sita in Parco Batteria nella frazione di Collestatte nel comune di Terni ha perso il controllo cadendo a terra. Recuperato dal personale VF e Sasu è stato trasportato in una piazzola dove ad attenderlo c’era l’elicottero del soccorso sanitario umbro Nibbio. Qui è stato affidato alle cure dei sanitari e trasportato all’ospedale cittadino.