Si fingono carabinieri, ma sono ladri: “Fate attenzione”

Diverse segnalazioni di due persone che si presentano in casa dicendo di dover verificare la presenza di contanti e gioielli

Si fingono carabinieri, ma sono ladri. Diverse le segnalazioni da parte di residenti nell’hinterland perugino di persone che bussano alla porta qualificandosi, a voce, come carabinieri. Senza la divisa di ordinanza, ma indossando un giubbotto scruto con la scritta “carabinieri” sul taschino.

I due dicono di dover controllare che non siano stati rubati il contante ed i gioielli che le famiglie tengono in casa, visto che nella zona si sono verificati dei furti. Un espediente, in realtà, per riuscire ad arraffare soldi e oro.