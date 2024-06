Si ferma, gratta, vince: così la sosta da 2 milioni di euro

Caccia al fortunato neo milionario che ha fatto una sosta fortunata al bar "Le Querce"

Una sosta, il caffè, un biglietto della lotteria istantanea “New Bonus Tutto per Tutto”. Il tempo di grattare un po’ la patina argentea e compare la scritta che annuncia la super vincita di 2 milioni di euro. Il difficile è stato risalire in auto simulando la gioia per una vita cambiata nel tempo di una colazione.

Il bar “Le Querce”, lungo la E45, prima dello svincolo di San Martino in Campo a Perugia, è luogo di ritrovo per chi si mette in viaggio, direzione Terni. Ma anche per chi proviene da nord e deve raggiungere Orte.

Clienti della zona e occasionali, dunque. Tra loro c’è anche un milionario che ha grattato e vinto. E da quando si è sparsa la notizia, nel bar arrivano ancora più clienti del solito. In questo caso gente del posto, incuriosita dal cartello che annuncia “qui vinti 2.000.000”.

Nella speranza, magari, di scovare un indizio che possa aiutare a dare finalmente un nome e un cognome al fortunato neo milionario.