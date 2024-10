Si ferisce al braccio mentre taglia la legna, trasportato in ospedale con elisoccorso - Tuttoggi.info

Un grave incidente domestico si è verificato ieri pomeriggio (12 ottobre) in via Gagarin, ad Umbertide, dove un uomo di 74 anni è rimasto ferito mentre tagliava la legna nei pressi della propria abitazione.

Il pensionato stava utilizzando una smerigliatrice, quando la lama sarebbe rimbalzata su un pezzo di legno, colpendo il suo braccio e provocando una profonda ferita con abbondante perdita di sangue.

A soccorrere l’anziano è stata la moglie, che si trovava in casa al momento dell’incidente ed ha allertato immediatamente il 118, intervenuto sul posto con un’ambulanza. I sanitari hanno stabilizzato il ferito e bloccato l’emorragia, ma le condizioni del 74enne sono apparse subito gravi, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso, atterrato allo stadio Morandi.

L’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Al momento, la prognosi resta riservata, ma da quanto emerge non sarebbe in pericolo di vita.