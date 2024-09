Si è spento lo spoletino Dino Pompili, lutto nel giornalismo - Tuttoggi.info

Si è spento a Spoleto Dino Pompili, il giornalista sportivo molto conosciuto per essere un esperto di boxe e calco, sport che per oltre trenta anni ha seguito per varie testate giornalistiche, delle tv come della carta stampata e on line.

Lo scorso 10 giugno aveva compiuto 74 anni. Stimato dipendente pubblico ha saputo sempre coniugare le responsabilità degli incarichi con la passione per il giornalismo (dal 2000 era iscritto all’Ordine dei giornalisti dell’Umbria).

Il carattere mite e la signorilità con cui sapeva esporre le cronache ne avevano fatto un punto di riferimento non solo per i colleghi del settore ma anche per i tanti appassionati della nobile arte del pugilato come del pallone, del Perugia in particolare.

Nel corso della carriera aveva collaborato con Il Messaggero, l’Agenzia Stampa Italia e alcune tv locali.

La notizia della scomparsa di Dino Pompili è arrivata anche a Perugia durante una manifestazione pugilistica i cui organizzatori hanno rispettato un minuto di silenzio per commemorare la figura del giornalista spoletino.

Le esequie si terranno domani, lunedì 23 settembre, alle ore 15 presso la chiesa di San Nicolò di Spoleto. Ai familiari ed in particolare al figlio Simone il forte abbraccio della redazione di Tuttoggi.