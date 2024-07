Si è spento Ladislao Cerasini, il sorriso buono della Cgil, una vita dalla parte degli operai e pensionati - Tuttoggi.info

E’ un colpo allo stomaco per l’intera città di Spoleto, ma anche di Foligno e dei Comuni della Valnerina, la scomparsa di Ladislao Cerasini, colonna portante della Cgil dell’Umbria, da sempre impegnato in difesa degli edili (dove cominciò con la Fillea) e dei pensionati dello Spi (nella foto in home mentre relazionava ad un Convegno del 2019).

Aveva 83 anni ma una tempra e, soprattutto, un sorriso che non poteva far presagire l’improvvisa scomparsa.

Proprio quel sorriso e la capacità di conquistare ogni interlocutore – incluse le tante controparti che nei decenni aveva dovuto affrontare per rivendicare i diritti dei più deboli e alle quali non si era mai piegato – lo avevano portato ad essere ammirato e stimato da tutte e tutti.

Aveva cominciato la sua carriera in una falegnameria spoletina. Poi la passione per il sindacato lo porta, grazie alle sue capacità, a diventare, già dalla fine degli anni ’70, segretario della Fillea di Foligno, fino a diventare responsabile della sigla anche per Spoleto e Valnerina.

Dagli anni ’90 viene nominato alla guida dello Spi Cgil fino ad entrare nella segreteria regionale retta da Mario Bravi che lo incarica del ruolo più delicato, responsabile dell’organizzazione. Solo negli ultimi era rientrato fisso a Spoleto come referente della Lega Spi, incarico lasciato qualche anno fa.

Anche se risulta impossibile fissare una data del suo “pensionamento”, perché anche da volontario è rimasto sempre al fianco del sindacato, dando una mano ogni volta ce ne fosse bisogno, chiudendo sempre lui per ultimo la porta di convegni o conferenze.

Politicamente fu impegnato nelle file del Psiup (il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria), nato nel ’64 dalla scissione dal Partito socialista dopo l’adesione al governo Moro1 e che arriverà a contare ben 34 deputati, con cui rimase fino al ’72 quando il Partito venne sciolto per confluire nel Pci.

Famiglia e sindacato hanno rappresentato i due binari su cui è corsa la vita di Slao, come Cerasini era chiamato dagli amici e compagni della Cgil.

A cui aggiungeva la passione per la buona cucina per la quale non faceva mai mancare il proprio contributo alla amata moglie nella preparazione dei piatti della tradizione.

I funerali di Ladislao Cerasini si terranno domani, lunedì 8 luglio, alle 15 alla chiesa di Baiano di Spoleto.

Alla moglie Cesina, ai figli Juri e Natasha, al fratello Renzo e ai famigliari tutti giunga il più sincero abbraccio della redazione di Tuttoggi.