Si demolisce ospedale di Cascia, 21 offerte per la ricostruzione | Foto

Gli interventi relativi all’ospedale di Santa Rita in Cascia rientrano nell’ambito dell’ordinanza commissariale speciale n. 12 del 15 luglio 2021 che ha individuato il nosocomio casciano strategico, per la posizione e pluralità dei servizi erogati, non solo a livello locale ma anche nell’ambito della rete sanitaria regionale.

L’intervento previsto è quello di adeguamento sismico attraverso la demolizione della struttura esistente risalente al 1959 e la ricostruzione in sito di un nuovo edificio con struttura idonea alla funzione strategica in base alle vigenti NTC 2018. Si prevedono anche interventi di efficientamento energetico e di abbattimento delle barriere architettoniche.

Il valore stimato per l’appalto è pari a 7.808.163,75 euro, al netto di IVA e oneri ove dovuti, di cui 7.502.085,38 di euro per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, 110.406,97 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e 195.671,40 per la progettazione esecutiva soggetta a ribasso.

L’importo stimato a base di gara soggetto a ribasso è pari a 7.697.756,78 euro.

Soggetto attuatore dell’intervento è la Regione Umbria “Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post-sisma”.